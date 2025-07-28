المريخ يخاطب بيراميدز للاستعلام عن قيمة بيع إبراهيم عادل

كتب - وسام محمد:

أرسل نادي المريخ البورسعيدي خطابا رسميا إلى بيراميدز من أجل الحصول على نسبة من إعادة بيع إبراهيم عادل.

وقال أيمن عيد المتحدث الرسمي للمريخ في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنهم خاطبوا بيراميدز لمعرفة قيمة انتقال إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن النادي البورسعيدي يملك 20% من عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز.

وتدرج الجناح صاحب الـ 24 عاما في صفوف ناشئي المريخ البورسعيدي، قبل أن ينتقل لبيراميدز في موسم 2017/18.

اقرأ أيضًا:

12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

جلسة تأمل لصلاح.. فريق ليفربول يزور معبد إيكوين في طوكيو (صور)