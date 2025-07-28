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مصدر يوضح.. هل يتعاقد الزمالك مع الروماني أندريا كورديا؟

03:10 م الإثنين 28 يوليه 2025

الروماني أندريا كوريا

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة المفاوضات مع الروماني أندريا كورديا، لاعب فريق الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد الروماني كورديا، لاعبا حرا، في الفترة الحالية، بعدما انتهى عقده مع الفريق السعودي، وتبلغ قيمته السوقية مليون و300 ألف يورو.

وأوضح المصدر، أن اللاعب معروض على نادي الزمالك من قبل أحد الوكلاء، ولكن لم يتم حسم أمره حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن هناك تخوف من جانب مسؤولي الزمالك من ضم اللاعب، وعدم نجاحه في ظل صعوبة نجاح التجربة الأوروبية في مصر، علاوة على طلباته المالية الكبيرة.

وأضاف المصدر، أن الأمور معروض حاليا على البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، وسوف يتم حسم أمره بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وأيضا عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني أدم كايد لمدة ثلاث مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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