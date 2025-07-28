12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

كتب - محمد القرش:

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل العديد من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وحتى الآن رحل 12 لاعبا عن المارد الأحمر، آخرهم وسام أبو على الذي انتقل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ويوسف سيد عبد الحفيظ المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

الراحلين عن الأهلي في الصيف

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا

9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو

12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا