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نجاح 47 ورسوب 7 في اليوم الثاني لاختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين

02:17 م الإثنين 28 يوليه 2025

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كتب- محمد خيري:

أسفرت اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دوري القسم الأول، والتي أجريت بملعب الدفاع الجوي اليوم عن نجاح 28 حكم ساحة، و13 حكما مساعدا، بينما لم يتجاوز 7 حكام ساحة الاختبارات.

أجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد اليوم الأول للاختبارات نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.

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اللياقة البدنية الحكام الدوليين
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