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الصفقات الجديدة.. ثلاثي الزمالك يشارك في المران لأول مرة

02:03 م الإثنين 28 يوليه 2025

ثلاثي الزمالك يشارك في المران لأول مرة

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يشارك الثلاثي الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، في مران الفريق المقرر له اليوم استعدادا للموسم الجديد.

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من اليوم الاثنين.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المران اليوم سوف يشهد مشاركة الثلاثي الصفقات الجديدة، المغربي عبدالحميد معالي، وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل، لأول مرة منذ إتمام الانضمام.

ولم يعلن نادي الزمالك حتى الآن عن الصفقات الثلاثة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان اليوم الإثنين تباعا.

وتعاقد نادي الزمالك مع عبدالحميد معالي من نادي اتحاد طنجة المغربي، بينما انضم أحمد ربيع من نادي البنك الأهلي، ومحمد سماعيل من نادي زد.

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نادي الزمالك استاد الدفاع الجوي يانيك فيريرا
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