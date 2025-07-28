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"الزمالك برا والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز".. رضا عبدالعال يطلق تصريحات نارية

01:43 م الإثنين 28 يوليه 2025

رضا عبدالعال

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كتب- محمد خيري:

كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض سيكون خارج المنافسة في الموسم المقبل، وسوف تنحصر بين ناديي الأهلي وبيراميدز فقط.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "المنافسة هذا الموسم هتكون بين الأهلي وبيراميدز بس، مع احترامي للزمالك وسيراميكا وكل الفرق".

وأضاف: "حتى المصري البورسعيدي، بعد عن المنافسة لأنه مبيلعبش بين جماهيره، والإسماعيلي كلنا شايفينه بيعاني إزاي".

وأكمل: "الموسم ده الزمالك مش هيكون موجود باللي بيحصل فيه ده، كل صفقة يدخلها يروحوا يدخلوا ويبعدوها اللي بيحاربوا النادي".

واختتم تصريحاته: "الصفقات اللي عملها الزمالك حتى الآن عاديه جدا، شيل منهم الأجانب لأن محدش شافهم، ده حتى أحمد ربيع لما الزمالك كان بيجيبه من البنك الأهلي الأندية تدخلت عشان تبوظها".

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