"الزمالك برا والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز".. رضا عبدالعال يطلق تصريحات نارية
كتب- محمد خيري:
كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض سيكون خارج المنافسة في الموسم المقبل، وسوف تنحصر بين ناديي الأهلي وبيراميدز فقط.
قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "المنافسة هذا الموسم هتكون بين الأهلي وبيراميدز بس، مع احترامي للزمالك وسيراميكا وكل الفرق".
وأضاف: "حتى المصري البورسعيدي، بعد عن المنافسة لأنه مبيلعبش بين جماهيره، والإسماعيلي كلنا شايفينه بيعاني إزاي".
وأكمل: "الموسم ده الزمالك مش هيكون موجود باللي بيحصل فيه ده، كل صفقة يدخلها يروحوا يدخلوا ويبعدوها اللي بيحاربوا النادي".
واختتم تصريحاته: "الصفقات اللي عملها الزمالك حتى الآن عاديه جدا، شيل منهم الأجانب لأن محدش شافهم، ده حتى أحمد ربيع لما الزمالك كان بيجيبه من البنك الأهلي الأندية تدخلت عشان تبوظها".
فيديو قد يعجبك: