"ريبيرو مقتنع بيهم ولكن".. شوبير يكشف نهاية مشوار ثلاثي الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل اقتراب، رحيل ثلاثي فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بالنسبة للاعبين الشباب بصفوف النادي الأهلي وهم حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله وأحمد عابدين، أقرب الراحلين في الوقت الحالي".

وأوضح: "الإسباني ريبيرو المدير الفني للفريق منبهر من إمكانيات حمزة عبد الكريم، وطلب استمراره مع الفريق، وسوف يعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "ولكن هناك أزمة بسبب وجود عرض من جانب نادي بايرن ميونخ إلى حمزة لقضاء فترة معايشة داخل صفوف النادي الألماني، ولكن قرار استمراره أقوى من قرار رحيله".

وأضاف: "ريبيرو أبدى إعجابه أيضا باللاعب أحمد عابدين وقال أسلوب لعبه جيد، ويريد أن يستفيد من المران مع الفريق، ولكن اللاعب يشارك بصفة أساسية مع منتخب الشباب، ويحتاج إلى وقت وصبر حتى يحصل على دقائق للمشاركة ضمن تشكيل الأهلي"..

واختتم تصريحاته: "هناك اقتناع باللاعب محمد عبد الله، ولكن المدير الفني قال مركزه يوجد به لاعبون كثيرون، بل أكد أن الأفضل أن يخرج للإعارة، فهو مرشح للإعارة في حالة طلبه الخروج عن النادي الأهلي".