كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، حول استمرار، عدم ذهاب النادي الأهلي لخوض المباريات في الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد ما كان الاهلي مش بيلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية من 13 سنة بسبب قرار أمني انضم ليهم كهربا الإسماعيلية هي كمان بعد صعودها".

واختتم تصريحاته: "الماتشات كلها رايح جاي في برج العرب".

جدير بالذكر، أن نادي كهرباء الإسماعيلية، صعد بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز، هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض النادي الأهلي مواجهات الإسماعيلي والمصري، منذ فترة طويلة في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.