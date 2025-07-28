مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
18:00

تراكتور

جميع المباريات

إعلان

"13 سنة وانضم لهم فريق تاني".. الغندور يثير الجدل حول مباريات الأهلي في الإسماعيلية

12:00 م الإثنين 28 يوليو 2025

الأهلي ضد الإسماعيلي (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، حول استمرار، عدم ذهاب النادي الأهلي لخوض المباريات في الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد ما كان الاهلي مش بيلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية من 13 سنة بسبب قرار أمني انضم ليهم كهربا الإسماعيلية هي كمان بعد صعودها".

واختتم تصريحاته: "الماتشات كلها رايح جاي في برج العرب".

جدير بالذكر، أن نادي كهرباء الإسماعيلية، صعد بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز، هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض النادي الأهلي مواجهات الإسماعيلي والمصري، منذ فترة طويلة في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الإسماعيلي خالد الغندور الأهلي والإسماعيلي المصري كهربا الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟