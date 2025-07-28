بعد معسكر تونس.. الأهلي يخوض ودية جديدة ويتفق مع منافس الزمالك

كتب- رمضان علي حسن:

يستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، فور العودة من معسكر الإعداد الذي أقيم في تونس.

ووفقا لمصدر وطلع، أكد أن النادي الأهلي سوف يخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء مع فريق إنبي، على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أنه جاري الاتفاق علي الودية الثانية وتم التواصل مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإقامة ودية ثانية، خلال المرحلة المقبلة، والأخير يرحب بالأمر.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

بينما يستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من البطولة أيضا.