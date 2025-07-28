"بعد قرار فيريرا".. الزمالك يعود للتدريبات عقب انتهاء معسكر العاصمة

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من اليوم الاثنين.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

ومن جانبه، أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".