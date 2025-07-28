“تكسير عظام".. نجم الزمالك السابق يتحدث عن مرحلة التتويج بالدوري

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سمير، نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنه يتمنى نجاح الصفقات الجديدة، مشددا على ضرورة انسجامها سريعا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات على قناة نادي الزمالك: " الحكم على الأداء والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني بعد خمس مباريات من بطولة الدوري، وتحقيق الفوز في اللقاءات الأولى سيعطي الفريق دوافع والتربع على القمة منذ البداية".

وأضاف: "مرحلة التتويج ستكون صعبة لأن الزمالك سيواجه أقوى 6 فرق على دورين وستكون بمثابة تكسير عظام".

جدير بالذكر، أن مراسم قرعة الدوري المري الممتاز للموسم الجديد، أجريت أمس الأحد، بمشروع الهدف، بحضور جميع أندية الدوري المصري 21 نادي.