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الزمالك يحذف زيزو مع الصورة الترويجية لمباراة الأهلي

10:13 ص الإثنين 28 يوليه 2025
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    الصورة الأصلية التي نشرها حساب الزمالك وتم حذف زيزو منها
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    زيزو
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    زيزو من تدريبات الأهلي اليوم_8
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    زيزو
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    زيزو وأيمن عبد العزيز_Easy-Resize.com
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو
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كتب - محمد القرش:

أثار الحساب الرسمي لنادي الزمالك، الجدل بعد نشر الصورة الترويجية لمباراة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

وأقيمت قرعة مباريات الدوري المصري الممتاز 2025/26 بحضور ممثلي رابطة الأندية والأندية الـ 21 المشاركة في المسابقة أمس الاحد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة على ملعب ستاد القاهرة.

ونشر الزمالك صورة للفريق والتي كُتب عليها تفاصيل مباراة الديربي ضد الأهلي، من موعد وتوقيت ومكان إقامة.

ولكن تواجد في صورة الزمالك 10 لاعبين فقط، وبالعودة للصورة الأصلية تبين أن اللاعب الحادي عشر كان أحمد مصطفى زيزو الذي انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن مباراة الديربي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

الصورة الأصلية التي نشرها حساب الزمالك وتم حذف زيزو منهامنشور الزمالك للترويج لمباراة الأهلي

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