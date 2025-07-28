يعمل مسؤولو الأندية خلال الفترة الحالية على تعزيز صفوفهم بالصفقات التي يحتاجها فريقهم ضمن تحضيراتهم لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

اتحاد الكرة كان قد أعلن انطلاق فترة الانتقالات الصيفية يوم 2 يونيو الماضي على أن تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل لقيد اللاعبين بالقوائم الأساسية للأندية.

ويحيط مسؤولو الأندية مفاوضاتهم مع اللاعبين بالسرية لأكثر من سبب مثل حتى لا يتدخل أي نادِ ويفسد الصفقة أو يشعر اللاعب الأساسي بالفريق بوجود منافس قادم له فيبحث عن وجهة أخرى وغيرها من الأسباب.

ولكن وسط محاولات مسؤولو الأندية فرض السرية كشف المركز الإعلامي بناديي الزمالك وبيراميدز بالخطأ عن صفقتين خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة آدم كايد

نشر المركز الإعلامي لنادي الزمالك مقطع فيديو لكواليس مباراته الودية أمام نظيره الشمس في معسكره بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ظهر خلالها المحترف الفلسطيني آدم كايد وهو يجلس على مقاعد البدلاء قبل الكشف عن إتمام الصفقة بصورة رسمية.

صفقات الزمالك

وأبرم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أكثر من صفقة: المهدي سليمان، شيكو بينزا، أحمد شريف، عمرو ناصر وآدم كايد.

صفقة إيفرتون

ونشر كذلك المركز الإعلامي لبيراميدز صورة بالخطأ للفريق أثناء توجهه لمواجهة نظيره قاسم باشا التركي وديًا أظهرت تواجد البرازيلي إيفرتون لاعب بانيك أوسترافا التشيكي بمعسكر بيراميدز قبل أن يتم إعلان الصفقة بصورة رسمية.

وكان هابال مدرب بانيك أوسترافا التشيكي قد أعلن خلال تصريحات نقلها موقع Sport.cz التشيكي "البرازيلي إيفرتون سيرحل عن النادي ومن المرجح أن ينضم إلى أحد الأندية المصرية".