ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة؟

أُقيمت عصر يوم أمس الأحد مراسم قرعة منافسات الموسم الجديد من الدوري الدوري المصري 2025 - 2026.

وأسفرت المواعيد التي أعلنتها رابطة الأندية خلال القرعة عن إقامة قمة الدور الأول بين ناديي الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر المقبل.

المباراة ستكون عند الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الأول للدوري.

وقبل مواجهة الأهلي ستكون أمام الزمالك ثمانِ مواجهات قوية إذ ستكون البداية أمام سيراميكا كليوباترا، ثم المقاولون العرب ومودرن سبورت وفاركو على أن يلتقي في الجولة الخامسة نظيره وادي دجلة وبالسادسة نظيره المصري.

وينتظر لاعبو المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في الجولة السابعة مواجهة كلاسيكية مع الإسماعيلي ثم مواجهة الجونة في الجولة الثامنة قبل مباراة القمة، للتعرف على جدول مباريات الزمالك في الدور الأول كاملاً.. اضغط هنا

وعلى الجانب الآخر ستكون بداية الأهلي مع غزل المحلة ثم فاركو قبل أن يغيب عن المشاركة بالجولة الثالثة ليسافر بعد ذلك لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الرابعة قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة.

ويلتقي لاعبو المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في الجولة السادسة بإنبي ثم سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة وحرس الحدود في الجولة الثامنة قبل مباراة القمة، للتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدور الأول كاملاً.. اضغط هنا

الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 يشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 فريقًا بعدما تم إلغاء الهبوط مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 بجانب صعود 3 أندية هي: وادي دجلة، المقاولون العرب، وكهربا الإسماعيلية.

نظام الدوري المصري 2025/26

وستقام النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري بنظام الدوري بواقع 20 جولة في الدور الأول تشهد كل جولة منها حصول فريق من الـ 21 فريقًا على راحة.

ومع نهاية الدور الأول سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين الأول تضم 7 أندية تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية 14 ناديًا يتنافسون للهروب من الهبوط.

وسيهبط مع نهاية الموسم 4 أندية ويصعد ثلاثة ليكون دوري 2026/27 بمشاركة 20 ناديًا.