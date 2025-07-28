لاعب الأهلي يكشف موقفه من العروض الأوروبية المقدمة

كتب - محمد القرش:

تحدث حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض الأوروبية المقدمة له خلال الفترة الجارية.

وقال حمزة في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "أتعلم كثيرًا من الكابتن محمد شريف وجراديشار، فهما يتحدثان معي باستمرار عن كيفية التحرك داخل منطقة المرمى وكيف أظهر بأفضل مستوى.. وهما لا يتعاملان معي كمنافس بل كزميل يريدان له التطور وهذه واحدة من أهم سمات الأهلي".

وشدد: "كرة القدم ليست فقط داخل الملعب، بل الأهم خارج الملعب، مهم أيضًا أن يهتم اللاعب بالحالة البدنية وطريقة الاستشفاء وبالعمل في صالة الجيم، لأن التطور مسئولية شخصية، خاصة عند التواجد مع مجموعة مميزة من أفضل اللاعبين مما يجعل الأمر ضرورة وليس رفاهية".

وأضاف: "أحرص دائمًا على متابعة أبرز المهاجمين الكبار، وطموحاتي بلا حدود وهدفي الأساسي أن أصنع لنفسي اسمًا كبيرًا داخل النادي، وأترك بصمة كبيرة مثلما فعل العديد من اللاعبين السابقين".

وتحدث حمزة عن العروض الخارجية موضحًا: "أنا تحت أمر النادي في أي شيء لأنه الأولوية دائما، بالنسبة إليّ فإن وجود اهتمام خارجي أمر إيجابي ويمنح دوافع عديدة، لكن تركيزي حاليًّا منصب على التطور والظهور بأفضل شكل مع الأهلي".

وأتم: "النادي الأهلي يدخل كل موسم بهدف الفوز بكل البطولات وهذا أمر طبيعي وتاريخي بالنسبة للنادي، وهدفنا دائمًا إسعاد الجماهير، وإضافة المزيد من الألقاب لدولاب النادي".