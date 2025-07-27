حمزة عبد الكريم يتحدث عن طريقة تعامل الجهاز الفني للأهلي واللاعبين

كتب - محمد القرش:

قال حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن معسكر الإعداد في تونس كان محطة مهمة للغاية في فترة التجهيز للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعبين كان لديهم تركيز كبير في الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للفترة القادمة.

وفي تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، صرح: "استفدنا كثيرًا من المعسكر، وخضنا مباريات ودية مهمة حققنا خلالها نتائج إيجابية، وكانت فرصة لاختبار ما نقوم به في التدريبات داخل الملعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد وما زال أمامنا مشوار طويل، وعلينا أن نواصل التركيز وبذل المزيد من الجهد".

وأضاف: "شرف كبير لأي لاعب شاب أن يكون ضمن صفوف الفريق الأول، هذه مسئولية كبيرة، وثقة غالية من الجهاز الفني، وعلينا أن نكون على قدر هذه الثقة، خاصة أن الجهاز الفني يتعامل معنا بشكل جيد ويمنحنا النصائح سواء في التدريبات أو المباريات، ويطالبنا بالتصرف بثقة داخل وخارج الملعب".

وواصل: "اللاعبون الكبار يتعاملون معنا بشكل رائع، ولا نشعر أبدًا بالفارق في السن، الجميع يتحدثون معنا باستمرار ويقدمون لنا النصائح، سواء في الملعب أو خارجه، ويدعموننا بشكل يجعلنا نشعر بأننا جزء أساسي من الفريق".

واختتم: "المدير الفني يتحدث معنا دائمًا ويمنحنا تعليمات عديدة تساعدنا على تطوير الأداء، سواء في التدريبات أو المباريات ويطلب أن نتعامل بثقة، ونكون جاهزين فنيًّا وذهنيًّا في أي وقت".