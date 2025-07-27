مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

المصري

1 0
19:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

فيسيل كوبه

1 3
13:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

الجــزيرة

0 1
20:00

الميريا

جميع المباريات

إعلان

قرار جديد من جون إدوارد بشأن أحمد فتوح

08:54 م الأحد 27 يوليو 2025

أحمد فتوح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة اليوم الأحد تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.

وجاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غداً الاثنين على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد انتهاء معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بالأمس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فتوح أحمد فتوح الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد