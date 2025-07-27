بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا

كتب - محمد القرش:

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، السبب وراء غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الفريق المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

وكان بيراميدز حقق الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي.

ومن المقرر أن يجري رمضان أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في الجيم تمهيدا للعودة سريعا.