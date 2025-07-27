الافتتاح ضد الأهلي.. مواجهات مودرن سبورت بالدور الأول من الدوري
أقيمت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.
وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق مودرن سبورت للأهلي بالجولة الأولى، والزمالك بالجولة الثالثة.
الجولة الأولى:
مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثانية:
الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية
الجولة الثالثة:
مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الرابعة:
بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي
الجولة الخامسة:
مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة:
طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة
الجولة السابعة:
مودرن سبورت وإنبي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثامنة:
سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس
الجولة التاسعة:
مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة
الجولة العاشرة: - off
الجولة الحادية عشرة:
وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام
الجولة الثانية عشرة:
مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثالثة عشرة:
غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة:
مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الخامسة عشرة:
زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة عشرة:
مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السابعة عشرة:
الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة
الجولة الثامنة عشرة:
مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية على ملعب ستاد القاهرة
الجولة التاسعة عشرة:
المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد
الجولة 20:
مودرن سبورت وبتروجيت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة 21:
سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب
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