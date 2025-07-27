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مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

05:24 م الأحد 27 يوليه 2025

مسابقة كأس عاصمة مصر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت عصر اليوم الأحد قرعة منافسات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025/26 وهي البطولة التي تؤهل الفائز بها للمشاركة بكأس السوبر المصري.

وحصد فريق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى بها قبل أن يتوّج سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاثة التالية.

ويستعرض مصراوي مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس عاصمة مصر:

الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب.

بيراميدز في المجموعة الثانية التي تضم أندية: البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، وادي دجلة.

الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم أندية: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية.

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