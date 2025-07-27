جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026

أُقيمت عصر اليوم الأحد مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 بحضور ممثلي رابطة الأندية والأندية الـ 21 المشاركة في المسابقة.

الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 يشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 فريقًا بعدما تم إلغاء الهبوط مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 بجانب صعود 3 أندية هي: وادي دجلة، المقاولون العرب، وكهربا الإسماعيلية.

نظام الدوري المصري 2025/26

وستقام النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري بنظام الدوري بواقع 20 جولة في الدور الأول تشهد كل جولة منها حصول فريق من الـ 21 فريقًا على راحة.

ومع نهاية الدور الأول سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين الأول تضم 7 أندية تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية 14 ناديًا يتنافسون للهروب من الهبوط.

وسيهبط مع نهاية الموسم 4 أندية ويصعد ثلاثة ليكون دوري 2026/27 بمشاركة 20 ناديًا.

ونستعرض خلال السطور التالية مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026:

الجولة الأولى: مودرن سبورت (ستاد القاهرة)

الجولة الثانية: فاركو (ستاد القاهرة)

الجولة الثالثة: لن يلعب

الجولة الرابعة: غزل المحلة (ستاد غزل المحلة)

الجولة الخامسة: بيراميدز (ستاد القاهرة)

الجولة السادسة: إنبي (ستاد المقاولون العرب)

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا (ستاد القاهرة)

الجولة الثامنة:حرس الحدود (ستاد برج العرب)

الجولة التاسعة: الزمالك (ستاد القاهرة)

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية (ستاد السويس الجديد)

الجولة 11: الاتحاد السكندري (ستاد القاهرة)

الجولة 12: بتروجيت (ستاد الكلية الحربية)

الجولة 13: المصري (ستاد برج العرب)

الجولة 14: الإسماعيلي (ستاد برج العرب)

الجولة 15: طلائع الجيش (ستاد الكلية الحربية)

الجولة 16: وادي دجلة (ستاد القاهرة)

الجولة 17: البنك الأهلي (ستاد القاهرة)

الجولة 18: الجونة (ستاد القاهرة)

الجولة 19: سموحة (ستاد برج العرب)

الجولة 20: زد (ستاد القاهرة)

الجولة 21: المقاولون العرب (ستاد المقاولون العرب)



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