جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026



أُقيمت عصر اليوم الأحد مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 بحضور ممثلي رابطة الأندية والأندية الـ 21 المشاركة في المسابقة.

الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 يشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 فريقًا بعدما تم إلغاء الهبوط مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 بجانب صعود 3 أندية هي: وادي دجلة، المقاولون العرب، وكهربا الإسماعيلية.

نظام الدوري المصري 2025/26

وستقام النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري بنظام الدوري بواقع 20 جولة في الدور الأول تشهد كل جولة منها حصول فريق من الـ 21 فريقًا على راحة.

ومع نهاية الدور الأول سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين الأول تضم 7 أندية تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية 14 ناديًا يتنافسون للهروب من الهبوط.

وسيهبط مع نهاية الموسم 4 أندية ويصعد ثلاثة ليكون دوري 2026/27 بمشاركة 20 ناديًا.

ونستعرض خلال السطور التالية مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026:

الجولة الأولى: وادي دجلة (ستاد السلام)

الجولة الثانية: الإسماعيلي (ستاد 30 يونيو)

الجولة الثالثة: المصري (ستاد السويس الجديد)

الجولة الرابعة: مودرن سبورت (ستاد 30 يونيو)

الجولة الخامسة: الأهلي (ستاد القاهرة)

الجولة السادسة: راحة

الجولة السابعة: زد (ستاد 30 يونيو)

الجولة الثامنة: كهرباء الإسماعيلية (ستاد الإسماعيلية)

الجولة التاسعة: طلائع الجيش (ستاد 30 يونيو)

الجولة العاشرة: بتروجيت (ستاد بتروسبورت)

الجولة الحادية عشر: فاركو (ستاد 30 يونيو)

الجولة الثانية عشر: إنبي (ستاد بتروسبورت)

الجولة الثالثة عشر: الاتحاد السكندري (ستاد 30 يونيو)

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب (ستاد 30 يونيو)

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي (ستاد القاهرة)

الجولة السادسة عشر: الجونة (ستاد 30 يونيو)

الجولة السابعة عشر: سموحة (ستاد برج العرب)

الجولة الثامنة عشر: سيراميكا كليوباترا (ستاد 30 يونيو)

الجولة التاسعة عشر: غزل المحلة (ستاد غزل المحلة)

الجولة العشرين: الزمالك (ستاد 30 يونيو)

الجولة الحادية والعشرين: حرس الحدود (ستاد حرس الحدود)

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