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مع المصري وزد.. الزمالك في المجموعة الثالث لكأس الرابطة

04:30 م الأحد 27 يوليو 2025

مسابقة كأس عاصمة مصر

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كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة رفقة الزمالك أندية، المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وأقيمت اليوم الأحد قرعتي مسابقة الدوري الممتاز، وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري وكأس عاصمة مصر.

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