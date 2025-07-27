كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تعديلاً بخصوص لائحة الانسحاب من المباريات بالموسم الرياضي الجديد 2025/26 من بطولة الدوري.

وشهد الموسم الماضي أزمة بسبب عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك لعدم حضور الفريق الأول إلى ملعب المباراة قبل أن يحدث جدلاً بخصوص طبيعة العقوبة الموقعة ثم تعديلها، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وبحسب ما نشرته رابطة الأندية المحترفة فجاء نص لائحة الانسحاب من المباريات في الدوري للموسم الجديد 2025-2026 كالتالي:

البند 1.1.24

في حالة عدم وصول الفريق في الموعد المحدد لبداية المباراة وبعد منح حكم المباراة المهلة القانونية لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي الذي لم يحضر وفقاً للمادة (2.24).

البند 2.1.24

في حالة حضور الفريق في الموعد المحدد للمباراة ولم يقدم بطاقات لاعبيه لا يبدأ الحكم المباراة وينتظر 15 دقيقة بعد موعد بدء المباراة وإذا لم يقدم النادي بطاقات لاعبيه ينهي الحكم المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزاً بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي وفقاً للمادة (2.24)

البند 3.1.24

في حالة حضور الفريق ولم يستكمل العدد القانوني للاعبيه لبدء المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصول باقي اللاعبين بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزاً بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي وفقاً للمادة (2.24)

البند 4.1.24

في حالة ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة يقوم الحكم بإعطاء المهلة القانونية (15) دقيقة) للفريق الممتنع عن تكملة المباراة للعودة لأرض الملعب واستئناف المباراة فإذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة مهزوماً وتحتسب النتيجة 3 / صفر لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك مع تطبيق العقوبات الواردة في المادة (2.24) من هذه اللائحة.

البند 2.24

في حالة اعتبار الفريق منسحباً من المباراة وفقاً للمواد من (1.1.24 حتى 4.1.24) واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقاً للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالإضافة إلى خصم عدد "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة فور إصدار العقوبة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح الأمر وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءاً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.

اقرأ أيضًا:

عمرو السولية يكشف: سبب فشل احترافه بعد الرحيل عن الأهلي.. ورسالة سعد سمير له

"سنواجه بطل إيران ونغادر الثلاثاء".. هاني سعيد يتحدث عن ختام معسكر بيراميدز في تركيا



