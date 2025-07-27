رابطة الأندية تكشف آلية طلب حكام أجانب للفرق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن كيفية طلب الأندية لحكام أجانب في مباريات الموسم المقبل من بطولة الدوري.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلًا على المدة المسموح بها لطلب حكام أجانب جاء كالتالي بحسب نص اللائحة:

البند 12.46

في حالة طلب إدارة الرابطة أو أيًا من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، كما يجوز لأي نادٍ طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

البند 13.46

في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام، بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم ولا يجوز لهم أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه.

يذكر أن رابطة الأندية واتحاد الكرة كانا يسمحان بطلب حكام أجانب لأي مباراة في الدوري بشرط أو يكون قبل موعد اللقاء بـ 15 يومًا.

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