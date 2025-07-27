مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الجــزيرة

- -
20:00

الميريا

مباريات ودية -أندية

فيسيل كوبه

1 3
13:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

أرسنال

3 2
14:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

رابطة الأندية تكشف آلية طلب حكام أجانب للفرق

04:07 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (4)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (5)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (6)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (3)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (8)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (9)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (10)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (11)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (12)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (7)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (13)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (15)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (16)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (17)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (18)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (19)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (20)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (14)
  • عرض 20 صورة
    قرعة الدوري المصري (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن كيفية طلب الأندية لحكام أجانب في مباريات الموسم المقبل من بطولة الدوري.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلًا على المدة المسموح بها لطلب حكام أجانب جاء كالتالي بحسب نص اللائحة:

البند 12.46

في حالة طلب إدارة الرابطة أو أيًا من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، كما يجوز لأي نادٍ طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

البند 13.46

في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام، بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم ولا يجوز لهم أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه.

يذكر أن رابطة الأندية واتحاد الكرة كانا يسمحان بطلب حكام أجانب لأي مباراة في الدوري بشرط أو يكون قبل موعد اللقاء بـ 15 يومًا.

اقرأ أيضًا:
"سنواجه بطل إيران ونغادر الثلاثاء".. هاني سعيد يتحدث عن ختام معسكر بيراميدز في تركيا

"البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة الدوري المصري 2026 الدوري المصري 2026 الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البداية بسيراميكا.. جميع مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد