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جون إدوارد وعبدالناصر محمد يمثلان الزمالك في قرعة الدوري

03:58 م الأحد 27 يوليه 2025

عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك

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كتب- محمد خيري:

يتواجد جون إداورد المدير الرياضي بنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر لحضور مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

ويمثل كل من جون إدوارد وعبد الناصر محمد نادي الزمالك في قرعة الدوري التي ستُجرى بعد قليل.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

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جون إدوارد عبدالناصر محمد الزمالك
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