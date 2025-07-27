متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري 2025/26.

موعد قرعة الدوري المصري 2025/26

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري بمقر مشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر عند الثالثة عصر اليوم الأحد.

ويشارك 21 فريقًا بالموسم المقبل من الدوري بدلاً من 18 عقب إلغاء الهبوط مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 وصعود 3 أندية أخرى.



وتشهد مراسم القرعة حضور مسؤولي رابطة الأندية وممثلين عن الأندية.

ملخص بأبرز أحداث قرعة الدوري المصري موسم 2025/26: