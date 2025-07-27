كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت عصر اليوم الأحد مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 بحضور ممثلي رابطة الأندية والأندية الـ 21 المشاركة في المسابقة.

الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025/26 يشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 فريقًا بعدما تم إلغاء الهبوط مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 بجانب صعود 3 أندية هي: وادي دجلة، المقاولون العرب، وكهربا الإسماعيلية.

نظام الدوري المصري 2025/26

وستقام النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري بنظام الدوري بواقع 20 جولة في الدور الأول تشهد كل جولة منها حصول فريق من الـ 21 فريقًا على راحة.

ومع نهاية الدور الأول سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين الأول تضم 7 أندية تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية 14 ناديًا يتنافسون للهروب من الهبوط.

وسيهبط مع نهاية الموسم 4 أندية ويصعد ثلاثة ليكون دوري 2026/27 بمشاركة 20 ناديًا.

ويمكنكم التعرف على جدول مباريات الدور الأول كاملاً بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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