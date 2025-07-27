كتب - محمد الميموني:

قال أحمد حسن، والد حسن ناشيء نادي البنك الأهلي الذي لاقت صورته داخل أحد القطارات في رحلته من المنيا للتدرب مع فريقه رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي إن قصة نجله لم تكن سهلة.

وأضاف والد ناشيء البنك الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"كل الشكر يرجع لرئيس النادي اللواء أشرف نصار ولو قعدت أقول كلام حلو مش هوفي الراجل حقه، وتواصل معنا بالفعل وهيوفر له سكن".

وتابع:""كنا بنأجر أوضه على السطوح عشان نقعد للاختبارات في مصر لأننا من المنيا والمسافة بين القاهرة والمنيا تقريباً ٦ ساعات إحنا تعبنا بس ربنا كرمة كبير الحمد الله وأتمني ابني يكون مثل محمد صلاح رجل مكافح وابني كان بينام في السكك عشان كده ربنا كرمه عشان مجتهد وكل الناس كلمته بعد الصورة".

يذكر أن رئيس نادي البنك الأهلي قد تواصل مع اللاعب صاحب الـ12 عاماً ووعده بتوفير سكن له بدلاً من السفر يوميًا إلى المنيا .