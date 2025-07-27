كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إنهم سيواجهون نظيرهم تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام ودياتهم بمعسكرهم في دولة تركيا.

وأوضح هاني سعيد عبر تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن المباراة ستُقام عند السادسة من مساء يوم غد بملعب جانب فندق الإقامة على أن تعود بعثة الفريق إلى مصر يوم الثلاثاء.



ونوه المدير الرياضي إلى أن الفريق سيعود إلى القاهرة لمرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

يذكر أن ودية بيراميدز الأولى أمام نظيره باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي قد انتهت بالتعادل، قبل الفوز على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وكان بيراميدز قد توّج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته.

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