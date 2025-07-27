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عمرو السولية يكشف: سبب فشل احترافه بعد الرحيل عن الأهلي.. ورسالة سعد سمير له

02:04 م الأحد 27 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 4 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 4 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمرو السولية إنه حصلّ على أكثر من عرض احترافي بعد نهاية تعاقده مع الأهلي مع نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025/26.

وأضاف السولية في تصريحات لإذاعة أون سبورت FM اليوم الأحد:"بعد نهاية التعاقد مع الأهلي كان هناك أكثر من عرض احتراف ولكن جميعها لم تكن جدوية ومجرد أحاديث من وكلاء لاعبين".

وأشار لاعب خط الوسط إلى أنه يرى انتقاله لصفوف سيراميكا كليوباترا خطوة مهمة في مسيرته المقبلة، معللاً:"نادي كبير وأتمنى أن أساهم معهم في تحقيق أهدافهم".

وأوضح السولية أنه إجراءات انضمامه لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية من المفاوضات سارت بشكل سريع، مضيفًا:"تواصلت مع سعد سمير الذي شرح لي نظام النادي وأنني لن أشعر بالفارق بعد الخروج من الأهلي وهذا ما رأيته بالفعل".

وأتم اللاعب صاحب الـ 36 عامًا تصريحاته بالتنويه إلى أن اللعب تحت قيادة المدرب علي ماهر سيكون مختلفًا وهو الأمر الذي جعله يتحمس للتجربة:"يعرف كيف يحقق النجاحات مع الأندية التي دربها وطريقة لعبه ستجعلني أظهر بشكل مختلف".

وكان السولية قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2015/16 قادمًا من نادي الشعب الإماراتي.

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عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلي
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