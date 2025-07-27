"البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة

كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن ثلاث صفقات جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويسعى جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الفترة الحالية من أجل العودة مرة أخرى لمنصات التتويج في الفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك سوف يعلن عن ثلاث صفقات جديدة بالترتيب وهم: محمد إسماعيل وأحمد ربيع والمغربي عبدالحميد معالي.

وتعاقد نادي الزمالك مع المغربي عبدالحميد معالي لمدة 4 سنوات قادما من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة 5 مواسم من نادي البنك الأهلي ومحمد إسماعيل نفس المدة من نادي زد.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأدم كايد لمدة ثلاث سنوات، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.