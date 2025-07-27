أيمن الشريعي: إنبي سيحصل على 9 مليون جنيه بعد ضم الزمالك لمحمد إسماعيل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي عن النسبة التي سيحصلون عليها حال إتمام نادي الزمالك إجراءات ضم مدافع زد محمد إسماعيل.

وقال الشريعي في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت:"سنحصل على نسبة 9 إلى 9 مليون جنيه كنسبة من إعادة بيع نادي زد للاعب محمد إسماعيل للزمالك".

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس السبت أن اللاعب سيغادر معسكر الفريق للالتحاق بمعسكر الزمالك لإنهاء الأمور التعاقدية في صفقة انضمامه والخضوع لجلسة تصوير.

وبدأ محمد إسماعيل مسيرته في صفوف إنبي تحت 21 عاما، قبل أن ينتقل إلى أسوان عام 2019، وبعدها عاد لإنبي من جديد، قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى زد عام 2023.

وخاض المدافع صاحب الـ25 عاما، 89 مباراة مع مختلف الفرق التي لعب لها، وسجل 4 أهداف وتلقى 16 بطاقة صفراء.

ونفى أيمن الشريعي حصولهم على نسبة من القيمة التي حصل عليها الزمالك من بيع لاعبه مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي.

وقال رئيس نادي إنبي:"لن نحصل على نسبة من بيع مصطفى شلبي لأننا لم نضع هذا البند في التعاقد مع الزمالك".

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