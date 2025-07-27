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هو عمل أيه؟".. شوبير يوضح: هل مشكلة الأهلي وبيراميدز رمضان صبحي؟

12:43 م الأحد 27 يوليه 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الأزمة بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي منذ سنوات.

وقال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أية المشكلة الحقيقية يعني بين الأهلي وبيراميدز أنه أخد رمضان صبحي؟".

وأضاف: "وايه يعني ما ياخده أيه المشكلة يعني تزعل أه تضايق أه لكن في النهاية ما يمشي .. بالعكس دي جات مصلحة للأهلي"

وأوضح: "رمضان كان أكبر موهبة واعدة في مصر وكل حاجة نصيب لكن لم يكتب للصفقة النجاح مع بيراميدز منورش زي ما كنا متوقعين وده ممكن يحصل".

وأكمل: "رمضان اه عمل ماتشات كويسة بس دة مش رمضان صبحي يعني اللي كنا منتظرينه فده أدي درس للاعيبة كمان اللي عاوز يسيب نموذج قدامك".

واختتم تصريحاته: "رمضان صبحي لو كان كمل كانت نجوميته هتبقي أكبر بطولاته هتبقي أكبر جايز هو شايف أنه هو استفاد ماديا".

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أحمد شوبير مع شوبير رمضان صبحي بيراميدز
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