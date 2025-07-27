كتب- محمد خيري:

يبدأ أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، المران المنفرد اليوم الأحد، بقرار من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وتعرض أحمد فتوح للعقوبة داخل نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، بعدما تخلف عن الحضور لمعسكر الفريق في العاصمة الإدارية.

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وفي المقابل، تقرر أن يخوض اللاعب أحمد فتوح مرانا منفردا بداية من اليوم الأحد، وفقا للبرنامج البدني الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي فيريرا، لحين التحقيق معه.

ويأتي خوض اللاعب مرانا منفردا، كنوع من العقاب، في ظل عدم تواجده في التدريبات الجماعية رفقة الفريق الأول.