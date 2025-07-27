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"الموعد والقناة الناقلة".. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري المصري

11:49 ص الأحد 27 يوليه 2025

قرعة الدوري المصري

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كتب- محمد خيري:

تقام اليوم الأحد، مراسم قرعة بطولة الدوري المصري، للموسم الجديد 2025\2026، بمركز المنتخبات الوطنية بملعب الهدف.

وتقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد يوم 8 أغسطس المقبل، بينما تختتم المسابقة في شهر مايو عام 2026، حسبما أعلن رابطة الأندية المصري.

موعد قرعة الدوري والقناة الناقلة

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تحديد موعد القرعة، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وسوف يتم إذاعة مراسم قرعة الدوري المصري، عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

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قرعة الدوري المصري القناة الناقلة منافسات الموسم الجديد
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