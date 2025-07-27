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قراران من ريبيرو قبل عودة بعثة الأهلي من تونس (خاص)

11:43 ص الأحد 27 يوليو 2025
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    ريبيرو
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    ريبيرو
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    ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو
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    ريبيرو
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    ريبيرو
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    ريبيرو مع جمهور الأهلي
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    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي عن قرارين اتخذهما المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو قبل عودة بعثة فريقه من تونس.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا بمدينة طبرقة التونسية خاض خلاله مباراتين وديتين فاز بالأولى برباعية مقابل هدف على الملعب التونسي وبخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي في المباراة الثانية على أن تعود البعثة في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن ريبيرو قرر منح لاعبي الأهلي إجازة من التدريبات اليوم بعد عودتهم من تونس على أن يستأنف التحضيرات للموسم الجديد بداية من يوم غد الإثنين بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مدرب الأهلي قرر خوض مباراتين وديتين أحدهما ستكون يوم الثلاثاء أمام فريق سيراميكا كليوباترا على أن تحدد الودية الثانية في وقت لاحق.

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