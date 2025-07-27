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هل سيُعيّن الأهلي مديرًا للكرة؟.. مصدر مسؤول يجيب لمصراوي

11:29 ص الأحد 27 يوليو 2025
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    محمد يوسف
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    محمد يوسف
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    محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي
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    محمد يوسف
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    محمد يوسف
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة ما يتم تداوله عن عزمهم تعيين مدير كرة جديد مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن كل ما يتردد في هذا السياق غير صحيح، مضيفًا:"كل الأسماء التي تم طرحها هم أبناء للنادي لكن محمد يوسف المدير الرياضي يملك صلاحيات مدير الكرة ويقوم بدوره على أكمل وجه وأدار ملف الفلسطيني وسام أبوعلي بشكل جيد للغاية وطبق كل لوائح النادي حتى خرج الأهلي بكل المكاسب واعتذر اللاعب كثيرًا عن تغيبه عن المران".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمد يوسف أيضًا أدار فترة الانتقالات الصيفية بشكل جيد مع محمود الخطيب رئيس النادي لذا لم يتم طرح فكرة عودة منصب مدير الكرة في الفترة الحالية أو حتى علي المدي القريب:"هذا الأمر ليس محل نقاش الأن".

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا بمدينة طبرقة التونسية خاض خلاله مباراتين وديتين فاز بالأولى برباعية مقابل هدف على الملعب التونسي وبخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي في المباراة الثانية على أن تعود البعثة في وقت لاحق من اليوم الأحد.


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محمد يوسف مدير الكرة بالأهلي الأهلي
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