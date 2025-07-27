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"نتائج الوديات مش مهمة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للجماهير

11:26 ص الأحد 27 يوليه 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية جيد للمدير الفني فيريرا للتعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر.

وقال عبداللطيف في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "نتائج المباريات الودية ليست مهمة قبل بداية الموسم المقبل والمدير الفني يتعرف على اللاعبين لذلك هو طلب خوض مباراتين وديتين أمام غزل المحلة وبروكسي بعد انتهاء المعسكر".

وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب كبير والفريق يحتاجه في الوقت الحالي وتجديد عقده مكسب لنادي الزمالك لأنه قائد داخل الملعب وخارجه وسيكون له دور كبير مع اللاعبين الصغار بسبب خبراته".

وأوضح: "من الصعب الحكم على الصفقات الجديدة في المباريات الودية ولكن المباريات الرسمية هي من تظهر مستوى اللاعب بشكل حقيقي".

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.

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فريق الزمالك نجم الزمالك السابق حمادة عبداللطيف العاصمة الإدارية
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