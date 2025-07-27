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"عيب تيجي منك".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية لـ مصطفى يونس

11:19 ص الأحد 27 يوليه 2025

مصطفى يونس

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كتب- محمد خيري:

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن تصريحات مصطفى يونس مخالفة لمبادئ الأهلي.

وكان مصطفى يونس هاجم مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، مؤكدا وجود أخطاء إدارية ولابد من توضيحها للرأي العام.

وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أرفض بشدة تصريحات مصطفى يونس ومرفوضة تماما".

وأضاف: "تصريحاته مرفوضة ومن العيب ان تخرج من كابتن من كباتن الأهلي وعاش وتربى في النادي والأهلي خيره على مصطفى يونس".

وتابع: "تصريحاته غير مقبولة وكان يجب أن يذهب للاعتراض في الغرف المغلقة ليس أمام الجميع علانية".

وأردف: "مصطفى يونس قد يكون تأثر بأشخاص حوله عن إدارة الأهلي، وقرار شطبه لا يعنيني هناك مسؤولين وأعضاء جمعية عمومية".

وواصل: "لحد هذه اللحظة لم أصدق ما قاله مصطفى يونس ولا أعلم لماذا هذا الانتقاد الاذع وما وجه الاستفادة من ذلك".

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مصطفى يونس شريف عبد المنعم النادي الأهلي
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