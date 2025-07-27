مصدر يكشف موقف مصابي الأهلي بعد انتهاء معسكر تونس

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني بالأهلي عن موقف اللاعبين الأربعة المصابين بصفوفهم من المشاركة بالتدريبات عقب العودة للقاهرة بعد انتهاء معسكر تونس.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا بمدينة طبرقة التونسية خاض خلاله مباراتين وديتين فاز بالأولى برباعية مقابل هدف على الملعب التونسي وبخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي في المباراة الثانية على أن تعود البعثة في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الثنائي كريم فؤاد وأليو ديانج جاهزان للمشاركة في التدريبات".

وكان كريم فؤاد يعاني من كدمة خفيفة، بينما تعرض ديانج لكدمة تسببت في جرح نتج عنه غرزتين في الرأس.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إمام عاشور يحتاج إلى إسبوعين فقط للبدء في المشاركة بالتدريبات الجماعية للأهلي، فيما سيبدأ مروان عطية برنامجه التأهيلي بعد أن أجري جراحة الفتاق الرياضي مؤخراً.

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