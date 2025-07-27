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"غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة

10:57 ص الأحد 27 يوليو 2025

بونجا حارس مرمى دجلة

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كتب- محمد خيري:

كشف محمد عبد العليم الصديق المقرب لمحمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب.

وقال عبد العليم في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "حالة بونجا تدهورت تدهور كبير خلال الأيام الماضية بسبب التهاب بسبب التهاب حاد في الكبد".

وأضاف: "أمس قاموا بتوصيل جهاز تنفس صناعي للحارس، ولم يستفيق من الغيبوبة لليوم الرابع على التوالي".

وتابع: "ماجد سامي رئيس وادي دجلة يتأهب حالة اللاعب باستمرار وقام بزيارته منذ أيام في المستشفى، ونحتاج إلى سرعة في إنهاء بعض الأوراق اللازمة لحالة اللاعب لإرسالها إلى وزارة الصحة".

وواصل: "اللاعب يحتاج إلى عملية زرع كبد في اسرع وقت ممكن، ونعمل على إنهاء كافة الإجراءات ولكن نحتاج إلى مزيد من السرعة".

واختتم: "وجدنا متبرع بكبد لبونجا قط الوقت الحالي وخلال 3 أو 4 أيام ستظهر نتائج الفحوصات واللعب يعاني من التهاب حاد في الكبد وليس أي شيء آخر"

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محمد أبو النجا بونجا حارس دجلة برنامج الكلاسيكو التهاب حاد في الكبد
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