شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها صفقة بيراميدز الجديدة ورحيل لاعب الأهلي كوكا ورسالة من وسام أبو علي لجماهير الأهلي.

256 مباراة في تاريخه.. من هو إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة؟

كشف مصدر "لمصراوي" أن نادي بيراميدز تعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، حيث تواجد اللاعب في معسكر الفريق بتركيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا







حفل عشاء لبعثة بيراميدز بعد الفوز على قاسم باشا (صور)

في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز، أقام ممدوح عيد رئيس النادي حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





4 صور لحفل عشاء بعثة بيراميدز في مطعم نصرت بإسطنبول

أقام المهندس ممدوح عيد، رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، حفل عشاء لبعثة الفريق في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول، وذلك عقب الفوز الودي على فريق قاسم باشا التركي، ضمن ثاني مباريات الفريق التحضيرية بمعسكره التحضيري استعداداً للموسم الجديد، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى تركيا

وافق النادي الأهلي على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى فريق قاسم باشا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"سنلتقي مجددًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي

وجه وسام أبوعلي رسالة إلى النادي الأهلي وذلك بعد انتقاله رسميا إلى نادي كولمبوس كرو في الدوري الأمريكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة

كشف محمد عيد العليم، الصديق المقرب لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة، عن تدهور كبير في حالته الصحية خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته بالتهاب حاد في الكبد، مشيراً إلى أنه دخل في غيبوبة منذ أربعة أيام وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"عيب".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية إلى مصطفى يونس

انتقد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق، التصريحات الأخيرة لمصطفى يونس، واصفاً إياها بأنها مرفوضة وتتعارض مع مبادئ النادي الأهلي وقيمته الراسخة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





“الأسطورة".. لقاء خاص بين أحمد الجندي ونور الشربيني والثنائي يعلقان

التقي الثنائي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، مع نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميا، لمشاهدة الصورة.. اضغط هنا





6 صور ترصد بكاء لاعبات المغرب بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام نيجيريا

سيطرت أجواء الحزن وخيبة الأمل على بعثة المنتخب المغربي للسيدات، عقب خسارته أمام نظيراتهن في نيجيريا بنتيجة 3-2 في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على الملعب الأولمبي بالرباط، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



