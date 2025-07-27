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3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك

10:23 ص الأحد 27 يوليو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع الجناح الفرنسي بصفوف لوزان السويسري تيدي أوكو للانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن أعلن اللاعب بعد ذلك ووكيله إنه لن ينضم لصفوف الزمالك وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الانضمام لصفوف نادي الرياض السعودي.

وهي الأزمة التي أعادت للأذهان ماحدث مع الزمالك واللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا بالانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية ثلاث أوجه تشابه من الصفقتين:

1) الاتفاق الثلاثي

أبرم مسؤولو الزمالك في كلا الصفقتين اتفاق ثلاثي وهو ما كان يراه مسؤولو كل لاعب بأنه ليس عقد عمل وغير ملزم بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

بوبيندزا انضم حينها لصفوف نادي رابيد بوخارست الروماني ثم نادي تشجيانج الصيني ما دفع مسؤولو نادي الزمالك للجوء إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ولكن تُوفيّ اللاعب الجابوني.

2) الكشف الطبي

خضع كلا اللاعبين إلى الكشف الطبي تمهيدًا للانتظام بصفوف الزمالك ولكن في اللحظات الأخيرة وصلهما عرضًا فلم ينضما للزمالك.

3) البطاقة الدولية

الزمالك كان قد أعلن حصوله على البطاقة الدولية للاعب الجابوني الراحل بوبيندزا وهو ما يؤكده مصدر داخل الزمالك لمصراوي في صفقة تيدي أوكو.

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