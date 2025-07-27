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“الأسطورة".. لقاء خاص بين أحمد الجندي ونور الشربيني والثنائي يعلقان

02:29 ص الأحد 27 يوليو 2025
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (2)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (9)
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (11)
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (14)
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (10)
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني تؤازر الأهلي
  • عرض 18 صورة
    النجمة نور الشربيني
  • عرض 18 صورة
    النجمة نور الشربيني في إحدى مباريات الإسكواش
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    بورتريه نور الشربيني
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    إحماء نور الشربيني قبل إحدى المباريات
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    أحمد الجندي
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    أحمد الجندي يحمل كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    محافظ الغربية يكرم أحمد الجندي صاحب ذهبية باريس (1)
  • عرض 18 صورة
    البطل الأولمبي أحمد الجندي
  • عرض 18 صورة
    البطل الأولمبي أحمد الجندي
  • عرض 18 صورة
    البطل الأولمبي أحمد الجندي
  • عرض 18 صورة
    البطل الأولمبي أحمد الجندي
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كتب-نهى خورشيد:

التقي الثنائي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، مع نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميا.

ونشرت نور صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"أخيرًا أتيحت لي الفرصة لمقابلة أحد نجوم مصر".

ليرد عليها الجندي:"الأسطورة بنفسها".

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نور الشربيني أحمد الجندي الإسكواش
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