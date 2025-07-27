كتب-نهى خورشيد:

التقي الثنائي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، مع نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميا.

ونشرت نور صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"أخيرًا أتيحت لي الفرصة لمقابلة أحد نجوم مصر".

ليرد عليها الجندي:"الأسطورة بنفسها".