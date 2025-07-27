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"عيب".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية إلى مصطفى يونس

02:16 ص الأحد 27 يوليو 2025
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    مصطفى يونس
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    الكابتن مصطفى يونس
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كتب- نهى خورشيد:

انتقد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق، التصريحات الأخيرة لمصطفى يونس، واصفاً إياها بأنها مرفوضة وتتعارض مع مبادئ النادي الأهلي وقيمته الراسخة.

وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية، إنه غير مقبول أن تصدر مثل هذه التصريحات من أحد رموز الأحمر، قائلاً: "عيب تخرج من كابتن من كباتن الأهلي وعاش وتربى في النادي وخيره عليه لو عايز يتعرض عنده الغرف المغلقة".

وأشار إلى أن مصطفى يونس قد يكون تأثر ببعض الأشخاص المحيطين به، مؤكداً أنه لا يعنيه قرار شطب اسمه، فهو من اختصاص مسؤولي النادي وأعضاء الجمعية العمومية.

وأختتم: "حتى الآن لا أصدق ما قاله مصطفى يونس، ولا أفهم سبب هذا الهجوم أو الفائدة منه".

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