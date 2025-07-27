كتب- نهى خورشيد:

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق، أن انتقاد كثرة النجوم داخل صفوف القلعة الحمراء يهدف إلى التشويش وتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن أوضة اللبس في الأهلي محكومة بنظام صارم لا يمكن تجاوزه.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات تلفزيونية أن أليو ديانج مثال للمحارب الهادئ داخل الملعب، ولا يثير أي أزمات تتعلق بالعقود أو زيادة الرواتب، وعودته من الإعارة كانت قوية وأثبتت قيمته الفنية.

واختتم بأن إدارة الأهلي تدرك جيداً أهمية الحفاظ على لاعبيها ومراعاتهم مالياً، موضحاً أن كل لاعب في الفريق قادر على الحصول على أضعاف راتبه الحالي خارج أسوار النادي، لكن الانتماء والالتزام بمبادئ الأهلي يصنعان الفارق.