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السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة

02:01 ص الأحد 27 يوليه 2025
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    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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كتب- نهى خورشيد:

كشف محمد عيد العليم، الصديق المقرب لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة، عن تدهور كبير في حالته الصحية خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته بالتهاب حاد في الكبد، مشيراً إلى أنه دخل في غيبوبة منذ أربعة أيام وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وأوضح عبد العليم، في تصريحات تلفزيونية أن رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي يتابع حالة بونجا باستمرار، وقام بزيارته بالمستشفى مؤخراً.

وأضاف أنهم يعملون حالياً على الانتهاء من بعض الإجراءات الرسمية لإرسالها إلى وزارة الصحة تمهيداً للتدخل العلاجي العاجل.

وأكد عبد العليم أنهم توصلوا إلى متبرع مناسب لزراعة كبد لبونجا، بانتظار نتائج الفحوصات التي ستصدر خلال 3 إلى 4 أيام، مشدداً على ضرورة تسريع الخطوات الطبية والإدارية لإنقاذ حياته.

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بونجا حارس مرمى دجلة وادي دجلة بونجا
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