كتب- نهى خورشيد:

كشف محمد عيد العليم، الصديق المقرب لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة، عن تدهور كبير في حالته الصحية خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته بالتهاب حاد في الكبد، مشيراً إلى أنه دخل في غيبوبة منذ أربعة أيام وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وأوضح عبد العليم، في تصريحات تلفزيونية أن رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي يتابع حالة بونجا باستمرار، وقام بزيارته بالمستشفى مؤخراً.

وأضاف أنهم يعملون حالياً على الانتهاء من بعض الإجراءات الرسمية لإرسالها إلى وزارة الصحة تمهيداً للتدخل العلاجي العاجل.

وأكد عبد العليم أنهم توصلوا إلى متبرع مناسب لزراعة كبد لبونجا، بانتظار نتائج الفحوصات التي ستصدر خلال 3 إلى 4 أيام، مشدداً على ضرورة تسريع الخطوات الطبية والإدارية لإنقاذ حياته.