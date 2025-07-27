الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى تركيا

وافق النادي الأهلي على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى فريق قاسم باشا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن العرض المقدم من قاسم باشا وصل إلى 750 ألف يورو.

وأوضح المصدر أن الأهلي وافق على العرض المقدم من تركيا لضم كوكا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن ينهي المارد الأحمر إجراءات انتقال اللاعب خلال 72 ساعة.

واختتم المصدر أن كوكا يتبقى في عقده موسم واحد مع الأهلي، لذلك يرى المارد الأحمر أنه من الضروري تحقيق استفادة من بيعه، خاصة مع صعوبة مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل.