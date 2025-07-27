مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

سيول

- -
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

غزل المحلة

مباريات ودية -أندية

برث جلوري

- -
13:20

ميلان

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى تركيا

01:08 ص الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وافق النادي الأهلي على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى فريق قاسم باشا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن العرض المقدم من قاسم باشا وصل إلى 750 ألف يورو.

وأوضح المصدر أن الأهلي وافق على العرض المقدم من تركيا لضم كوكا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن ينهي المارد الأحمر إجراءات انتقال اللاعب خلال 72 ساعة.

واختتم المصدر أن كوكا يتبقى في عقده موسم واحد مع الأهلي، لذلك يرى المارد الأحمر أنه من الضروري تحقيق استفادة من بيعه، خاصة مع صعوبة مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوكا رحيل كوكا أحمد نبيل كوكا الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان