انضم وسام أبو علي إلى قائمة أغلى 5 صفقات بيع في تاريخ الدوري المصري، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتصدر المهاجم الجابوني ماليك إيفونا القائمة بقيمة انتقال 7.1 مليون يورو، بينما جاء وسام أبو علي وصيفا بقيمة 6.4 مليون يورو.

أغلى 5 صفقات بيع في تاريخ كرة القدم المصرية

1. ماليك إيفونا - 7.1 مليون يورو

2. وسام أبو علي - 6.4 مليون يورو

3. رمضان صبحي - 6.2 مليون يورو

4. أحمد حجازي - 5 مليون يورو

5. إبراهيم عادل - 4.2 مليون يورو